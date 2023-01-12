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Українські тенісисти дізналися суперників з першого раунду Australian Open-2023

Матчі основної сітки турніру стартують 16 січня.

Українські тенісисти дізналися суперників з першого раунду Australian Open-2023

Найближчого понеділка, 16 січня, у Мельбурні стартує основний раунд першого в сезоні турніру "Великого шолома" - Australian Open.

На цій стадії Україну в одиночному розряді серед жінок представлятимуть 5 українок, а серед чоловіків – 1 наш співвітчизник.

Перші ракетки країни Ангеліна Калініна (WTA, 40) та Олексій Крутих (ATP, 188) зустрінуться з американкою Коко Вандевеге (WTA, 140) та аргентинцем Дієго Шварцманом (ATP, 23) відповідно.

Друга ракетка України Марта Костюк (WTA, 57) зіграє із співвітчизницею Вандевеге Амандою Анісімовою (WTA, 29).

Даяну Ястремську (WTA, 99) жереб звів із постійною партнеркою Людмили Кіченок із парних турнірів Оленою Остапенко та Латвії (WTA, 18).

Катерині Байндль (WTA, 97) протистоятиме росіянка Камілла Рахімова (WTA, 110).

А Лесі Цуренко (WTA, 134) жереб звів сусідку за світовим рейтингом, чешку Кароліну Мухову (WTA, 133).

Нагадаємо, Цуренко та Крутих для участі в основній сітці турніру довелося подолати три відбіркові раунди.

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