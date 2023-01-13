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"Арсенал" зробив "Шахтарю" третю пропозицію щодо Мудрика

Але і ця покращена пропозиція лише наблизила сторони до укладання контракту.

"Арсенал" зробив "Шахтарю" третю пропозицію щодо Мудрика
Михайло Мудрик
Фото: ФК "Шахтар"

Лондонскький "Арсенал" відправив "Шахтарю" нову покращену пропозицію щодо трансферу півзахисника Михайла Мудрика.

Повідомляється, що вона складається з 70 мільйонів євро + бонуси. Але пропозиція не зробила "гірників" більш зговірливими, а лише наблизила сторони до здійснення трансферу – клуби продовжують переговори.

Нагадаємо, що "Шахтар" відхилив останню пропозицію "Арсеналу" у розмірі 55+15 мільйонів євро.

А поки сага з Мудриком продовжується, хавбек вирушив із командою на перші збори до Туреччини.

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