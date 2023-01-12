Віттоцці виграла індивідуальні перегони етапу Кубка світу в Рупольдингу, дві українські біатлоністки – в очках

У німецькому Рупольдингу жіночою індивідуальною гонкою на 15 км із чотирма вогневими рубежами продовжився п'ятий етап Кубка світу з біатлону.

Найкращий час показала італійка Ліза Вітоцці, яка не допустила жодного промаху на вогневих рубежах.

Також чисто відстріляла француженка Лу Жанмонно, але ходом вона поступилася переможниці трохи більше пів хвилини і зрештою посіла друге місце.

Її співвітчизниця та лідер загального заліку Джулія Сімон прийшла до фінішу третьою.

ві українки Юлія Джима та Анастасія Меркушина посіли досить пристойні, як для нинішнього сезону, 20-те та 31-е місце відповідно.

Лише півтори секунди не вистачило Ганні Кривоніс, щоб потрапити за підсумками гонки в очки - вона 41-а.

Дебют Любові Кіп'яченкової в Кубку світу виявився не дуже вдалим. Вона завершила гонку 89-ю.

Підсумкові результати:

Ліза Віттоцці (Італія) (0+0+0+0) 40:05,9 Лу Жанмонно (Франція) (0+0+0+0) +39,0 Джулія Сімон (Франція) (0+0+0+1) +45,2.

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