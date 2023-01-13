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Україна показала найкращий для себе результат у сезоні для етапів Кубка світу з біатлону

Відзначився квартет чоловіків у естафеті.

Україна показала найкращий для себе результат у сезоні для етапів Кубка світу з біатлону
Фото: EPA/UPG

На п'ятому етапі Кубка світу з біатлону у німецькому Рупольдингу пройшла класична естафета у чоловіків.

Як і дві попередні аналогічні гонки, її виграла збірна Норвегії.

Команда Франції, яка лідирувала після двох етапів, задовольнилася третім місцем. А між норвежцями та французами завершив гонку квартет господарів.

Збірна України, у складі Артема Пріми, Дениса Насико, Богдана Цимбала та Антона Дудченка стала шостою.

Зазначимо, що Прима завершив стартовий етап 13-м. На цій же позиції Україна була після другого етапу, який біг Насико.

Прорив зробив Цимбал, підтягнувши наш квартет на 7 місце. А Дудченко ще на одну позицію покращив результат.

Нагадаємо, у двох попередніх чоловічих естафетах нинішнього сезону Україна була 9-ою та 12-ою.

Завтра в Рупольдингу пройде жіноча естафета, а завершить етап чоловічий та жіночий мас-старти (15 січня).

Підсумкові результати:

  1. Норвегія (1+7) 1:10:51,4
  2. Німеччина (0+4) +20,1
  3. Франція (1+7) +55,6
  4. Швеція (1+15) +1:49,3
  5. Італія (0+10) +1:56,8
  6. Україна (0+7) +2:06,8.
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