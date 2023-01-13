Україна показала найкращий для себе результат у сезоні для етапів Кубка світу з біатлону

На п'ятому етапі Кубка світу з біатлону у німецькому Рупольдингу пройшла класична естафета у чоловіків.
Як і дві попередні аналогічні гонки, її виграла збірна Норвегії.
Команда Франції, яка лідирувала після двох етапів, задовольнилася третім місцем. А між норвежцями та французами завершив гонку квартет господарів.
Збірна України, у складі Артема Пріми, Дениса Насико, Богдана Цимбала та Антона Дудченка стала шостою.
Зазначимо, що Прима завершив стартовий етап 13-м. На цій же позиції Україна була після другого етапу, який біг Насико.
Прорив зробив Цимбал, підтягнувши наш квартет на 7 місце. А Дудченко ще на одну позицію покращив результат.
Нагадаємо, у двох попередніх чоловічих естафетах нинішнього сезону Україна була 9-ою та 12-ою.
Завтра в Рупольдингу пройде жіноча естафета, а завершить етап чоловічий та жіночий мас-старти (15 січня).
Підсумкові результати:
- Норвегія (1+7) 1:10:51,4
- Німеччина (0+4) +20,1
- Франція (1+7) +55,6
- Швеція (1+15) +1:49,3
- Італія (0+10) +1:56,8
- Україна (0+7) +2:06,8.