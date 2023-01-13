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Спортивний арбітражний суд відхилив позов "Шахтаря" до ФІФА

"Гірники" вимагали компенсацію у розмірі 50 мільйонів євро.

Спортивний арбітражний суд відхилив позов "Шахтаря" до ФІФА
Фото: susanin.udm.ru

Спортивний арбітражний суд (CAS у Лозанні відхилив позов донецького "Шахтаря" до ФІФА щодо застосування норми, яка дозволяла футболістам-легіонерам в односторонньому порядку переходити до інших клубів через повномасштабну фазу війни в Україні, повідомляється на офіційному сайті CAS.

На думку українського клубу, рішення ФІФА призвело до суттєвих економічних втрат, підкріпивши позов вимогою стягнути з організації на свою користь 50 млн євро компенсації.

Однак дві незалежні комісії суду дійшли висновку, що позов варто відхилити, підтвердивши законність оскаржуваного рішення ФІФА.

Крім того, СAS також відхилив аналогічні по суті претензії до ФІФА з боку низки російських клубів – "Зеніту", московських "Динамо", "Локомотива" та ЦСКА, "Сочі", "Краснодара", "Ростова" та "Рубіна".

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