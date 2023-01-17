Ракицький підписав контракт із "Шахтарем"

Донецький "Шахтар" оголосив про повернення до клубу Ярослава Ракицького.

Як повідомляє пресслужба "гірників", захисник перебрався до клубу на правах вільного агента. Контракт підписано до кінця поточного сезону.

З липня 2022 року українець захищав кольори турецького клубу "Адана Демірспор", за який провів 8 ігор. У грудні футболіст та клуб розірвали контракт за згодою сторін.

Нагадаємо, у складі донеччан Ракицький виступав з 2009 до 2019 року: 326 матчів, 14 голів, 31 результативна передача.