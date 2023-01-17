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Ракицький підписав контракт із "Шахтарем"

Ярослав повернувся до рідної гавані.

Ракицький підписав контракт із "Шахтарем"
Фото: ФК "Шахтар"

Донецький "Шахтар" оголосив про повернення до клубу Ярослава Ракицького.

Як повідомляє пресслужба "гірників", захисник перебрався до клубу на правах вільного агента. Контракт підписано до кінця поточного сезону.

З липня 2022 року українець захищав кольори турецького клубу "Адана Демірспор", за який провів 8 ігор. У грудні футболіст та клуб розірвали контракт за згодою сторін.

Нагадаємо, у складі донеччан Ракицький виступав з 2009 до 2019 року: 326 матчів, 14 голів, 31 результативна передача.

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