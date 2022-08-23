Боб Арум порівняв потенційний бій Усик – Ф'юрі з протистоянням Алі та Фрейзера

Фото: EPA/UPG Боб Арум

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум повідомив про готовність провести бій свого клієнта, чемпіона WBC в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) проти власника титулів WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring Олександра Усика (20-0, 13 КО).

При цьому Арум заявив, що цей бій буде найбільшим з часів Мохамеда Алі і Джо Фрейзера.

"Top Rank і наш со-промоутер Queensberry Promotions Френка Воррена, сподіваються, що ми зможемо провести найбільшу битву за звання чемпіона в суперважкій вазі з часів бою Алі проти Фрейзера – Ф'юрі проти Усика", - написав Арум у своєму Twitter.

Top Rank and our co-promoter, Frank Warren’s Queensberry Promotions, are hopeful we can make the biggest heavyweight championship fight since Ali fought Frazier…. Fury vs. Usyk. pic.twitter.com/qQkIflPOYM — Bob Arum (@BobArum) August 22, 2022

Нагадаємо, раніше промоутер Усика Олександр Красюк не підтвердив інформації про можливу дату бою з Ф'юрі, але й не спростував.