Циганков став гравцем каталонського клубу, але це не "Барселона"

Віцекапітан "Динамо" Віктор Циганков став гравцем "Жирони", інформує пресслужба каталонського клубу.

Сума трансферу не розголошується, відомо лише, що українець підписав контракт до 2027 року.

BENVINGUT VIKTOR! 👋 — Girona FC (@GironaFC) January 17, 2023

Гравець збірної України міг перейти до каталонського клубу літом як вільний агент, але клуби домовилися про суму компенсації.

Циганков дебютував в основному складі київського клубу у 2016 році. За "Динамо" Віктор провів 236 матчів у всіх турнірах, у тому числі 64 – у єврокубках. На його рахунку 94 голи, з яких 77 – у чемпіонатах України, 4 – у національному Кубку та 13 – на міжнародній арені.