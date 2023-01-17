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Циганков став гравцем каталонського клубу, але це не "Барселона"

Віктор уклав контракт із "Жироною".

Циганков став гравцем каталонського клубу, але це не "Барселона"
Віктор Циганков
Фото: gironafc.cat

Віцекапітан "Динамо" Віктор Циганков став гравцем "Жирони", інформує пресслужба каталонського клубу.

Сума трансферу не розголошується, відомо лише, що українець підписав контракт до 2027 року.

Гравець збірної України міг перейти до каталонського клубу літом як вільний агент, але клуби домовилися про суму компенсації.

Циганков дебютував в основному складі київського клубу у 2016 році. За "Динамо" Віктор провів 236 матчів у всіх турнірах, у тому числі 64 – у єврокубках. На його рахунку 94 голи, з яких 77 – у чемпіонатах України, 4 – у національному Кубку та 13 – на міжнародній арені.

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