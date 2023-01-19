Бій Усик - Ф'юрі не відбудеться у запланований термін

Бій за абсолютну корону у суперважкій вазі між чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBO, IBF і The Ring Олександром Усиком (20-0, 13 КО) і володарем титулу за версією WBC Тайсоном Ф'юрі (32-0-1, 23 KO) не відбудеться у запланований термін – 4 березня, повідомив со-промоутер британця Френк Воррен.

"Цього тижня ми чекаємо на кілька пропозицій, але жодна з них ще не надійшла. Тільки тоді Тайсон прийматиме рішення.

Я сподіваюся, що бій відбудеться наприкінці березня-початку квітня. Саме на ці терміни ми зараз орієнтуємось.

Тому, схрестивши пальці, нам вдасться впоратися із цією датою. Але поєдинок точно відбудеться", - цетує Воррена Talk SPORT. Підписуйтесь на наш Youtube канал

Раніше промоутер українця Олександр Красюк розповів, що найефективнішою робочою датою для бою з Ф’юрі є 4 березня.