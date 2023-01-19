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Джима потрапила до топ-20 у спринті на етапі Кубка світу з біатлону в Антхольці

Гонку виграла Доротея Вірер.

Джима потрапила до топ-20 у спринті на етапі Кубка світу з біатлону в Антхольці
Доротея Вірер
Фото: EPA/UPG

Шостий етап Кубка світу з біатлону в італійському Антхольці стартував жіночим спринтом на 7,5 км із двома вогневими рубежами.

Виграла гонку господиня траси Доротея Вірер, яка чисто відстріляла та мала гарний темп на дистанції.

Також без промахів закінчили гонку біатлоністки, які посіли друге та третє місце. При цьому француженка Хлої Шевальє була по дистанції швидше за шведку Ельвіру Еберг на 6 секунд.

Найкращою серед українок стала Юлія Джима, яка замкнула першу двадцятку при одному промаху на першому вогневому рубежі.

Кубок світу. Антгольц. Жінки, спринт (7,5 км).

  1. Доротея Вірер (Італія) - 20:59.6 (0+0)
  2. Хлої Шевальє (Франція) +2.8 (0+0)
  3. Ельвіра Еберг (Швеція) +8.7 (0+0).

...

  • 20. Юлія Джима (Україна) +1:09.3 (1+0)
  • 32. Олена Білосюк (Україна) +1:28.8 (0+1)
  • 44. Олександра Меркушина (Україна) +1:50.6 (0+0)
  • 55. Анастасія Меркушина (Україна) +2:14.3 (1+1)
  • 80. Анна Кривонос (Україна) +3:30.6 (1+1).

Завтра шостий етап КС продовжиться чоловічим спринтом.

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