Наставник жіночої збірної України з біатлону задоволений 9-м місцем у єстафеті на етапі Кубка світу в Антхольці

Метаморфози: ще рік тому це вважалося б провалом.

Старший тренер жіночої збірної України з біатлону Олександр Кравченко позитивно оцінив виступ українок на шостому етапі Кубка світу в Антхольці, і, зокрема, в естафетній гонці, де його підопічні посіли 9-е місце.

"Задоволений результатом. Могли, звісно, ще краще трохи зробити. Аня (Кривонос, - прим. LB.ua) була на першому етапі: вона давно його не бігала. Але вирішили провести експеримент, доки є час до чемпіонату світу. Думаю, що, в принципі, непогано", - заявив Кравченко в інтерв'ю suspilne.media.

"Тішить, що помалу дівчатка виходять на свій рівень функціональної підготовки. І зі стрільби більш-менш була ситуація. Тож виходимо на оптимальні позиції", – додав український фахівець.