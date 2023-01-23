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Новосад та Котовський принесли Україні ще дві медалі Кубка світу з лижної акробатики

Анастасія і Дмитро акумулювали по дві медалі КС.

Напередодні у канадському Ле-Реле розпочався другий етап Кубка Світу з лижної акробатики.

Від України до суперфіналу пробилися Анастасія Новосад та Дмитро Котовський.

Анастасія, як і у випадку з попереднім етапом, зуміла здобути бронзову медаль - за свій виступ із коефіцієнтом 3,525 вона отримала від суддів 90.59 бала.

Трохи краще виступив Дмитро, який за фінальний стрибок отримав 119.91 бали, які принесли йому "срібло". Він поступився лише швейцарцю Ное Роту.

Нагадаємо, що у суботу у тому ж Ле-Реле завершився перший етап КС, де Новосад і Котовський завоювали по "бронзі", тим самим принісши Україні перші медалі змагання.

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