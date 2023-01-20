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Співпромоутер Ф'юрі назвав головну перешкоду, яка не дає підписати контракт на бій з Усиком

Місце проведення мегафайту є на сьогодні каменем спотикання.

Фото: Twitter

Co-промоутер чемпіона світу у суперважкій вазі за версією WBC Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 KO) та глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум заявив, що в процесі організації поєдинку його підопічного з володарем титулів чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBO, IBF і The Ring Олександром Усиком (20-0, 13 КО) залишилося утрясти одне питання, а саме визначитися з місцем його проведення.

"Я дуже оптимістичний щодо того, що бій відбудеться. Обидва боксери погодилися битися. Питання лише у місці проведення бою. Ми ведемо переговори з Близьким Сходом, оскільки вони, мабуть, запропонують найбільший гонорар в історії боксу. Якщо це відбудеться, то поєдинок відбудеться там, оскільки гроші – це гроші.

Якщо ні, то обидва бійці погодилися навесні побитися на "Вемблі". Але, на мою думку, двобій однозначно відбудеться протягом перших чотирьох місяців цього року", - цитує Арума Sky Sports News.

"Бійці хочуть досягти найкращих умов для себе, адже боксерська кар'єра, яким би великим ти не був, обмежена. Тому вони хочуть заробити якнайбільше грошей.

Тож залишається одна проблема – де відбудеться бій? Я вірю, що наступного тижня ми визначимося з цим, а потім відбудеться офіційний анонс дати та місця проведення бою. Але цей поєдинок відбудеться", – безапеляційно зазначив промоутер.

Раніше Арум заявив, що у команді Ф'юрі не хочуть ділити з Усиком гонорар порівну, якщо бій буде на "Вемблі".

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