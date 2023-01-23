Клуб АПЛ збирається оновити свій трансферний рекорд за допомогою покупки захисника збірної України

Слідом за вінгером "Шахтаря" Михайлом Мудриком, який у зимову кампанію став гравцем "Челсі", вирушити на Туманний Альбіон може ще один гравець "гірників".

Клуб Англійської Прем'єр-ліги "Брайтон" збирається оновити свій трансферний рекорд за допомогою покупки захисника "Шахтаря" та збірної України Миколи Матвієнка, повідомляє Daily Mail.

Головний тренер "чайок" Роберто Де Дзербі чудово знає Матвієнка щодо спільної роботи в "Шахтарі" і тепер хоче возз'єднатися з Миколою в Англії.

За інсайдерською інформацією, переговори між клубами стартували минулого тижня, і зараз "Брайтон" і "Шахтар" досягли значного прогресу, що робить трансфер 26-річного захисника вельми ймовірним.

При цьому стверджується, що український клуб у трансфері Матвієнка твердо стоїть за свою ціну у 20 млн фунтів.