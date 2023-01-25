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Апеляційний комітет УАФ відхилив протест Тимощука, зокрема, позбавити його всіх титулів

У ексгравця збірної України відкривається прямий шлях до CAS.

Апеляційний комітет УАФ відхилив протест Тимощука, зокрема, позбавити його всіх титулів
Анатолій Тимощук
Фото: ЕРА/UPG

Апеляційний комітет Української асоціації футболу (УАФ) відхилив протест Анатолія Тимощука на рішення КДК УАФ, повідомляє пресслужба асоціації.

Тепер Тимощук може звернутися до Спортивного арбітражного суду(CAS) у Лозанні для оскарження цього рішення.

Нагадаємо, АК УАФ своїм рішенням від 11 березня 2022 року:

  • заборонив Тимощуку здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом (адміністративну, спортивну та ін.) довічно;
  • позбавив його всіх титулів у чемпіонаті України, кубку та Суперкубку;
  • рекомендував Центру ліцензування УАФ вжити відповідних заходів щодо відкликання (позбавлення) тренерської ліцензії Pro-UEFA;
  • доручив адміністрації УАФ звернутися до органів державної влади щодо позбавлення Тимощука всіх державних нагород та почесних звань.

Додамо, що Тимощук продовжує працювати в структурі санкт-петербургського "Зеніта".

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