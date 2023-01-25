Апеляційний комітет УАФ відхилив протест Тимощука, зокрема, позбавити його всіх титулів

У ексгравця збірної України відкривається прямий шлях до CAS.

Апеляційний комітет Української асоціації футболу (УАФ) відхилив протест Анатолія Тимощука на рішення КДК УАФ, повідомляє пресслужба асоціації.

Тепер Тимощук може звернутися до Спортивного арбітражного суду(CAS) у Лозанні для оскарження цього рішення.

Нагадаємо, АК УАФ своїм рішенням від 11 березня 2022 року:

заборонив Тимощуку здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом (адміністративну, спортивну та ін.) довічно;

позбавив його всіх титулів у чемпіонаті України, кубку та Суперкубку;

рекомендував Центру ліцензування УАФ вжити відповідних заходів щодо відкликання (позбавлення) тренерської ліцензії Pro-UEFA;

доручив адміністрації УАФ звернутися до органів державної влади щодо позбавлення Тимощука всіх державних нагород та почесних звань.

Додамо, що Тимощук продовжує працювати в структурі санкт-петербургського "Зеніта".