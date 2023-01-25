Усик готовий відмовитися від грошей заради бою з Ф'юрі

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBO, IBF і The Ring у суперважкому дивізіоні Олександр Усик (20-0, 13 КО) звернувся до володаря титулу за версією WBC Тайсону Ф'юрі (32-0-1, 23 KO) з несподіваною пропозицією.

Український боксер відповів на закиди британця в намаганні уникнути поєдинку.

"Ф'юрі, ти говориш про велич у боксі. У той же час ти кажеш: "Дайте мені багато грошей". Велич у боксі не визначається грошима, велич приходить від переможного шляху.

Ти кажеш, що я уникаю тебе. Хоча насправді я ніколи не уникав і сам ішов до тебе. Тож я готовий боксувати з тобою навіть без призових", - написав Усик у Twitter.