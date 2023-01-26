"Будівельник" у напруженому матчі обіграв "Хапоель" у Кубку Європи ФІБА

У черговому матчі другого раунду групового етапу Кубка Європи ФІБА "Будівельник" приймав ізраїльський "Хапоель" Хайфу і здобув перемогу – 81:79 (27:22, 29:19, 7:22, 18:16).

Після провальної третьої чверті, "Будівельник" дозволив супернику себе настигнути, однак у заключній чверті український клуб набрав на 2 очки більше, ніж "Хапоель", що зумовило підсумкового переможця цього протистояння.

Найкращим у складі переможців став Джерай Грант, який набрав 23 очки.

Після чотирьох турів "Будівельник" посідає 3 місце. Для виходу в наступний раунд турніру необхідно потрапляти в топ-2.