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Олімпійський комітет Азії запросив росіян і білорусів виступити на Азійських іграх-2023

Водночас азійці підтримують Україну.

Олімпійський комітет Азії запросив росіян і білорусів виступити на Азійських іграх-2023
Фото: ocasia.org

Олімпійський комітет Азії (ОКА) офіційно запропонував спортсменам з Росії та Білорусі взяти участь у змаганнях в Азії, враховуючи Азійські ігри-2023, які пройдуть у китайському Ханчжоу, повідомляє isport.ua.

"Олімпійський комітет Азії (ОКА) приєднується до Олімпійського руху на підтримку заяви Виконкому МОК про солідарність з Україною, санкції проти Росії й Білорусі та статус спортсменів із цих країн.

ОКА вірить в об'єднавчу силу спорту і в те, що всі спортсмени, незалежно від національності чи паспорта, які вони мають, повинні мати можливість брати участь у спортивних змаганнях. ОКА пропонує надати російським та білоруським спортсменам, які відповідають вимогам, можливість брати участь у змаганнях в Азії, враховуючи Азійські ігри.

Олімпійський комітет Азії залишається в режимі очікування, оскільки МОК продовжує вивчати шляхи повернення російських і білоруських спортсменів у змагання за дотримання суворих умов", - ідеться в заяві ОКА.

Нагадаємо, міністр молоді та спорту України та президент НОК України Вадим Гутцайт не виключив, що українські спортсмени можуть бойкотувати Олімпіаду, якщо до змагань будуть допущені росіяни та білоруси.

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