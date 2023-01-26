Італійський тренер сам заявив про промах своєї біатлоністки, що дозволило Джімі змінити "бронзу" на "срібло" ЧЄ.

На чемпіонаті Європи з біатлону у швейцарському Ленцергайді в індивідуальній гонці серед жінок у початковому протоколі переможцем була визнана італійка Мікела Каррара, яка не допустила жодного промаху на вогневому рубежі.

На останню сходинку п'єдесталу заїхала Юлія Джима.

Проте організатори змагань згодом переглянули результати стрільби італійки і виявили, що Каррара не закрила дві мішені, що в результаті відкинуло Мікелу на 11-е місце.

Автоматично Джима змінила бронзову медаль на срібну.

Як заявив тренер жіночої збірної України Олександр Кравченко, на помилку підсумків стрільби Каррари першим звернув увагу тренер італійської збірної та поінформував про це організаторів.

"Я вже зрозумів, що сталося, коли після гонки подивився на IBU. Спочатку був здивований. За інформацією, яку одержав, хтось закрив мішені італійки. Але тренер збірної Італії пішов і повідомив про два промахи своєї підопічної.

Деталі всіх не знаю, то хтось закрив її мішені. Італійська команда повелася коректно. Такі ситуації бувають, але не так часто. Таке трапляється найчастіше на юніорському рівні. На дорослому рівні це рідкість", – зазначив Кравченко.