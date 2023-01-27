Віцепрезидент Федерації відповів на запитання, чому перша ракетка України не грає за збірну

Віцепрезидент та виконавчий директор Федерації тенісу України Євген Зукін розповів, чому перша ракетка України Ангеліна Калініна не грає за збірну на командних змаганнях:

"Потрібно ставити їй запитання. Вона просто не хоче грати за збірну. Треба чесно сказати, Калініна востаннє грала за збірну U12. Уже U14, U16, U18 вона не грала. Юнацька Олімпіада – це так, плюс-мінус, виступ за збірну, де вона навіть виграла "бронзу".

Але я пам'ятаю, я тільки прийшов у федерацію, у нас була чудова команда U18, яка могла претендувати на найвищі результати - Фрідман і Калініна, і вони не хотіли грати", - заявив Зукін в інтерв’ю btu.org.ua.

"Коли йдеться про виступ за збірну U12 – це війна батьків, усі дзвонять, пропонують хабарі "щоб взяли мого", ти не знаєш, як їх зупинити. U14 – уже спокійніше, U16 – дуже спокійніше, U18 – уже неможливо зібрати найсильнішу команду.

Тому що нікому це не треба. Ось така еволюція. А потім доросла команда, де "треба нормально заплатити, щоб ми зіграли". Ось така реальність і іншої немає", - додав функціонер.

"У плані фінансування – тут ніякого іншого фінансування, звичайно, немає. Я був на кількох нарадах – 3 млрд. на спорт, але на теніс вони не дійдуть, тому що він точно не в пріоритеті. І взагалі у мене в голові не вкладається, як ми, збираючи гроші на шкарпетки, обігрівачі та ще щось, можемо через державу фінансувати спорт?

Тому ми і повинні справлятися своїми ресурсами. Тому всі питання про Кубок Девіса і Кубок Біллі Джин Кінг... Це гроші федерації, це не гроші гравців. Федерація після цього проводить переговори, або домовляється, або ні. Все інше - це інсинуації.

Ніяк гроші, які дають ITF, не прив'язані до оплати участі тенісистів, жодним чином", - зазначив віцепрезидент ФТУ.