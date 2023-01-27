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Далакян та Хіменес провели дуель поглядів напередодні поєдинку

Бій за титул WBA відбудеться найближчої суботи.

Далакян та Хіменес провели дуель поглядів напередодні поєдинку
Фото: Boxing Scene

Чемпіон світу за версією WBA у найлегшому дивізіоні Артем Далакян (21-0, 15 КО) 28 січня у поєдинку проти костариканця Давида Хіменеса (12-0, 9 КО) постарається вкотре захистити титул.

Напередодні непереможені боксери зустрілися віч-на-віч у дуелі поглядів.

Нагадаємо, що поєдинок Далакян - Хіменес відбудеться на OVO Arena Wembley в андеркарді бою Артур Бетербієв - Ентоні Ярд.

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