Чемпіон світу за версією WBA у найлегшому дивізіоні Артем Далакян (21-0, 15 КО) 28 січня у поєдинку проти костариканця Давида Хіменеса (12-0, 9 КО) постарається вкотре захистити титул.

Напередодні непереможені боксери зустрілися віч-на-віч у дуелі поглядів.

𝗙𝗮𝗰𝗲-𝗢𝗳𝗳: #DalakianJimenez 🇺🇦🇨🇷



WBA flyweight champion Artem Dalakian stares down unbeaten challenger David Jimenez. #BeterbievYarde pic.twitter.com/AtkYp1QV28 — iD Boxing (@idboxingnews) January 26, 2023

Нагадаємо, що поєдинок Далакян - Хіменес відбудеться на OVO Arena Wembley в андеркарді бою Артур Бетербієв - Ентоні Ярд.