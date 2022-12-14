WBA повернула російських боксерів у свої рейтинги

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) офіційно повідомила про те, що повертає боксерів із Росії та Білорусі у свої рейтинги.

При цьому в Асоціації зазначили, що спортсмени "не є військовими і не входять до складу уряду, тому не мають відношення до війни проти України".

Разом з тим, у релізі WBA також сказано, що будь-який боєць, який висловить підтримку війні Росії проти України або візьме в ній участь, "буде негайно усунений".

The World Boxing Association (WBA), through its Championships Committee and Ratings Committee, issued a statement in which it decided to reinstate Russian and Belarusian boxers to their place in the rankings #WBACentennialConvention — WBA Boxing (@WBABoxing) December 13, 2022

Нагадаємо, WBA виключила боксерів із РФ та РБ зі своїх рейтингів у березні.

Цього тижня WBA зобов'язала Олександра Усика провести захист титулу проти обов'язкового претендента. Ним є Даніель Дюбуа.