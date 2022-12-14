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WBA повернула російських боксерів у свої рейтинги

Всесвітня боксерська асоціація пішла на поступки.

WBA повернула російських боксерів у свої рейтинги

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) офіційно повідомила про те, що повертає боксерів із Росії та Білорусі у свої рейтинги.

При цьому в Асоціації зазначили, що спортсмени "не є військовими і не входять до складу уряду, тому не мають відношення до війни проти України".

Разом з тим, у релізі WBA також сказано, що будь-який боєць, який висловить підтримку війні Росії проти України або візьме в ній участь, "буде негайно усунений".

Нагадаємо, WBA виключила боксерів із РФ та РБ зі своїх рейтингів у березні.

Цього тижня WBA зобов'язала Олександра Усика провести захист титулу проти обов'язкового претендента. Ним є Даніель Дюбуа.

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