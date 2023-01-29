НАЗК і ДБР витратили великі кошти, щоб судити мера, який вивіз дружину і дітей з-під обстрілів, - Садовий у суді по Атрошенку
НАЗК і ДБР витратили великі кошти, щоб судити мера, який вивіз дружину і дітей з-під обстрілів, - Садовий у суді по Атрошенку
​Коли сучасна Росія збочила на шлях авторитаризму
​Коли сучасна Росія збочила на шлях авторитаризму
Екскерівник СБУ на Харківщині Дудін 24 лютого спробував захопити владу в регіоні, - Синєгубов
Екскерівник СБУ на Харківщині Дудін 24 лютого спробував захопити владу в регіоні, - Синєгубов
Кличко та інші мери приїхали до Львова підтримати Атрошенка у суді
Кличко та інші мери приїхали до Львова підтримати Атрошенка у суді
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Українське командування затвердило список пілотів, які опанують винищувачі F-16, – Ігнат
Українське командування затвердило список пілотів, які опанують винищувачі F-16, – Ігнат
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
На Черкащині попрощалися з українським військовим Олегом Собченком
На Черкащині попрощалися з українським військовим Олегом Собченком
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі

До пуску готові 20 ракет типу “Калібр”. 

Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі
Ракета "Калібр"
Фото: Міноборони РФ

Росія збільшила до трьох кількість кораблів з ракетами у Чорному морі.

Про це заявила керівниця пресцентру оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк, пише Радіо Свобода.

Раніше військові повідомляли про два російські ракетоносії.

“Ситуація динамічно змінюється. Кількісний склад корабельного угруповання Чорноморського флоту РФ також. Їх наразі вже 16 у Чорному морі, серед них є три ракетоносії – два надводних і один підводний”, – сказала вона. 

Тобто до пуску готові 20 ракет типу “Калібр”. 

“Певним чином на ситуацію впливає шторм, який вирує в Чорному морі, але він не критичний, щоб абсолютно виключити застосування”, – заявила вона.

Нагадаємо, як заявив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат, інтервали між російськими ракетними атаками збільшуються, бо темпи виробництва ракет в РФ не встигають за їх використанням.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також