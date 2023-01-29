Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі

Росія збільшила до трьох кількість кораблів з ракетами у Чорному морі.

Про це заявила керівниця пресцентру оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк, пише Радіо Свобода.

Раніше військові повідомляли про два російські ракетоносії.

“Ситуація динамічно змінюється. Кількісний склад корабельного угруповання Чорноморського флоту РФ також. Їх наразі вже 16 у Чорному морі, серед них є три ракетоносії – два надводних і один підводний”, – сказала вона.

Тобто до пуску готові 20 ракет типу “Калібр”.

“Певним чином на ситуацію впливає шторм, який вирує в Чорному морі, але він не критичний, щоб абсолютно виключити застосування”, – заявила вона.

Нагадаємо, як заявив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат, інтервали між російськими ракетними атаками збільшуються, бо темпи виробництва ракет в РФ не встигають за їх використанням.