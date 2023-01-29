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ЗСУ знищили ще 650 російських окупантів, 8 танків та 22 бронемашини

Загалом Росія вже втратила в Україні близько 126 160 військових.

ЗСУ знищили ще 650 російських окупантів, 8 танків та 22 бронемашини
Фото: gur.gov.ua

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 650 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 126 160 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.01.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 126160 (+650) осіб ліквідовано;
  • танків - 3197 (+8);
  • бойових броньованих машин - 6366 (+22);
  • артилерійських систем - 2195 (+7);
  • РСЗВ - 453 (+0);
  • засоби ППО - 221 (+0);
  • літаків - 293 (+0);
  • гелікоптерів - 284 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня -1947 (+0);
  • крилаті ракети - 796 (+0);
  • кораблі / катери - 18 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5037 (+10);
  • спеціальна техніка -199 (+0).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, 28 січня захисники України ліквідували 800 ворогів.

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