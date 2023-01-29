ЗСУ знищили ще 650 російських окупантів, 8 танків та 22 бронемашини

Загалом Росія вже втратила в Україні близько 126 160 військових.

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 650 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 126 160 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.01.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 126160 (+650) осіб ліквідовано;

танків - 3197 (+8);

бойових броньованих машин - 6366 (+22);

артилерійських систем - 2195 (+7);

РСЗВ - 453 (+0);

засоби ППО - 221 (+0);

літаків - 293 (+0);

гелікоптерів - 284 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня -1947 (+0);

крилаті ракети - 796 (+0);

кораблі / катери - 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 5037 (+10);

спеціальна техніка -199 (+0).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, 28 січня захисники України ліквідували 800 ворогів.