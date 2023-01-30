У Литві збирають кошти на радари з Ізраїлю для української ППО

Суспільний мовник Литви LRT разом із громадськими організаціями Blue/Yellow, Laisvės TV, 1K Fondas та Stiprūs Kartu розпочали акцію "Давай радарити! / Radarom!" зі збору коштів на радари для української ППО.

Як повідомляє LRT, акція триватиме упродовж 30 січня - 24 лютого. За цей час планують зібрати 5 мільйонів євро на придбання функціональних тактичних радарів.

"Радари призначені для спостереження за повітряним простором. Це обладнання з Ізраїлю унікальне тим, що воно може виявляти об’єктів будь-якого типу, розмірів та швидкості, що рухаються небом. Звичайні радари не призначені для відстеження невеликих і низько літаючих об'єктів. Російські ракети та безпілотники несуть смертельну загрозу українським захисникам і мирним жителям. Ці радари значною мірою допоможуть запобігти російським ескадронам смерті", - зауважив засновник фонду Blue/Yellow Йонас Охман.

Перше сучасне обладнання для спостереження має прибути до України на початку кампанії.

"Якщо народ, що бореться, ще не втомився, то навіщо нам самим втомлюватися? Президент України Володимир Зеленський особисто мені пояснив, що достатньо подумати про невинних українців та їхніх воїнів, які гинуть, і повертається бажання допомагати. Наша ініціатива допоможе захистити громадян України від російського терору, тому важливий внесок кожної людини", - підкреслив співініціатор кампанії від організації Stiprūs kartu Едмундас Якілайтіс.

Акція завершиться спеціальною трансляцією на LRT TV, LRT RADIJAS і LRT.lt протягом дня, 24 лютого. Ввечері відбудеться фінальний концерт для України.

Нагадаємо, торік Міноборони Литви відправило до України БПЛА Bayraktar TB2. Литовці зібрали кошти на безпілотник, але згодом турецька компанія-виробник Baykar вирішила передати безпілотник безкоштовно.

Також Литва вирішила закупити для українського війська дрони-камікадзе Warmate.