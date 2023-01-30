Дрони атакували центр виробництва боєприпасів Міноборони Ірану
Дрони атакували центр виробництва боєприпасів Міноборони Ірану
Ракетна атака на Харків: повністю зруйнований поверх будинку, є поранені (оновлено)
Ракетна атака на Харків: повністю зруйнований поверх будинку, є поранені (оновлено)
Як виглядає антиукраїнська бульбашка американського твіттеру
Як виглядає антиукраїнська бульбашка американського твіттеру
Євгенія Закревська: "Як жінці мені на фронті не вистачає снарядів"
Євгенія Закревська: "Як жінці мені на фронті не вистачає снарядів"
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
НАЗК і ДБР витратили великі кошти, щоб судити мера, який вивіз дружину і дітей з-під обстрілів, - Садовий у суді по Атрошенку
НАЗК і ДБР витратили великі кошти, щоб судити мера, який вивіз дружину і дітей з-під обстрілів, - Садовий у суді по Атрошенку
Чехія обрала президентом Павела. Європа встояла
Чехія обрала президентом Павела. Європа встояла
ПЦУ отримає угоду на користування храмами Києво-Печерської лаври, - Епіфаній
ПЦУ отримає угоду на користування храмами Києво-Печерської лаври, - Епіфаній
ГоловнаСуспільствоВійна

Іранці викликали до МЗС тимчасового повіреного України

У МЗС України заявили, що не знають причину вибухів на іранських об‘єктах.

Іранці викликали до МЗС тимчасового повіреного України
Фото: DW

Тимчасовий повірений України був у понеділок, 30 січня, викликаний на зустріч в МЗС Ірану.

Про це у Facebook написав речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Україна неодноразово застерігала Іран: наслідки за підтримку агресії проти України будуть набагато масштабніші, ніж вигода від співпраці з Росією. Нам невідома причина вибухів на іранських об‘єктах. Але як каже перська народна мудрість: не роби іншому зла, і собі не нашкодиш", - написав з цього приводу Ніколенко.

Нагадаємо, в ніч проти неділі, 29 січня, в Ірані сталася низка потужних вибухів. Атаковані військові склади, авіабази та заводи з виробництва боєприпасів, лунали вибухи й у Тегерані.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що події в Ірані наразі демонструють наслідки політики їхнього керівництва. Зокрема, Тегеран продовжує підтримувати Москву в її агресії, надаючи Росії озброєння.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також