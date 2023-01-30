Іранці викликали до МЗС тимчасового повіреного України

У МЗС України заявили, що не знають причину вибухів на іранських об‘єктах.

Тимчасовий повірений України був у понеділок, 30 січня, викликаний на зустріч в МЗС Ірану.

Про це у Facebook написав речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Україна неодноразово застерігала Іран: наслідки за підтримку агресії проти України будуть набагато масштабніші, ніж вигода від співпраці з Росією. Нам невідома причина вибухів на іранських об‘єктах. Але як каже перська народна мудрість: не роби іншому зла, і собі не нашкодиш", - написав з цього приводу Ніколенко.

Нагадаємо, в ніч проти неділі, 29 січня, в Ірані сталася низка потужних вибухів. Атаковані військові склади, авіабази та заводи з виробництва боєприпасів, лунали вибухи й у Тегерані.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що події в Ірані наразі демонструють наслідки політики їхнього керівництва. Зокрема, Тегеран продовжує підтримувати Москву в її агресії, надаючи Росії озброєння.