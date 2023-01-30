Блінкен обговорив в Ізраїлі ймовірну підтримку України

Також йшлося про протистояння Ірану в регіоні.

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі в Єрусалимі з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу обговорив заходи протидії Ірану, а також надання всебічної підтримки Україні.

Про це Блінкен сказав під час пресконференції, передає Укрінформ.

«Ми обговорили поглиблення співпраці для протистояння дестабілізуючій діяльності Ірану в регіоні та за його межами. Подібно до того, як Іран довгий час підтримував терористів, які нападають на ізраїльтян та інші народи, режим (у Тегерані – ред.) зараз постачає безпілотники, які Росія використовує для вбивства невинних мирних жителів в Україні»,- зауважив Блінкен.

Він зазначив, що Москва, зі свого боку, надає Ірану сучасну зброю.

«Нинішні звірства з боку Росії лише підкреслюють важливість надання підтримки Україні в усіх її потребах – в гуманітарній, економічній і безпековій сферах», - зазначив держсекретар США, додавши, що ця тема також була предметом обговорень під час зустрічі в Єрусалимі.

Нагадаємо, що за даними ЗМІ, адміністрація Байдена попросила Ізраїль передати Україні ППО Hawk, які він зберігає, але отримала відмову.