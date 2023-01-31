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Окупанти затримали 9 кримських татар, – Центр нацспротиву

Обшуки провели уУ Джанкойському районі.

Окупанти затримали 9 кримських татар, – Центр нацспротиву
Фото: Суспільне Крим

Окупанти знову провели обшуки в помешканнях кримських татар, повідомили у Центрі національного спротиву.

У Джанкойському районі провели обшуки у 25 помешканнях кримських татар, унаслідок було затримано 9 осіб. 

“Росіяни продовжують репресувати корінне населення тимчасово окупованого півострова Крим”, – зазначили у ЦНС.

Їх звинувачують у підготовці терактів й участі в Хізб ут-Тахрір (політична партія, яку окупанти визнали терористичною).

Нагадаємо, вранці 24 січня спецслужби РФ почали масові обшуки в оселях кримських татар. Унаслідок обшуків у Джанкойському районі Криму окупанти затримали 6 людей.

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