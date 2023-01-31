Україна зараз не зможе впоратися з іранськими балістичними ракетами, – Ігнат

Україна зараз не зможе впоратися з іранськими балістичними ракетами “Fateh” і “Zolfaghar”, у разі якщо їх отримає російська армія.

Про в ефірі телемарафону заявив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат, пише Радіо Свобода.

“Росія не залишила своїх намірів отримувати від Ірану безпілотники-камікадзе та ракети, про які було оголошено раніше, Fateh та Zolfaghar, це балістика, проти балістики у нас немає сьогодні засобів. Але балістика у Росії є у вигляді ракет “Кинжал”… Також ракети Х-22, і ракети С-300, С-400 – зенітні ракети, що бʼють по балістичній траєкторії”, – сказав речник.

Однак, за його словами, союзники України розуміють ці виклики.

“Наші партнери розуміють, що проти балістичних загроз потрібні засоби, такі як Patriot PAC-3 та SAMP-T. Ми бачимо зрушення: Італія, Франція заявили про готовність передавати і ці системи”, – наголосив Юрій Ігнат.

Нагадаємо, у грудні начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов сказав в інтерв'ю The New York Times, що Іран поки що відмовився підтримати Російську Федерацію поставками балістичних ракет, хоча переговори про це йдуть.