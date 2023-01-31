РФ розповсюджує фейк про "експерименти США в Україні над військовими"

Вони нібито пов'язані з ВІЛ-інфекцією.

У Міністерстві оборони Росії розповсюдили дезінформацію про те, що "США проводили в Україні експерименти, пов’язані з ВІЛ-інфекцією, зокрема над військовими".

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

“... (однак) активні дії МО рф змогли зупинити реалізацію військово-біологічних програм США на території України”, – зазначили у Центрі.

Окрім того, ЗМІ окупантів пишуть, що “ЗСУ біжать з позицій під Бахмутом, доповідаючи командуванню про перемоги”.

“Українські підрозділи часто кидають позиції і звітують, що все ще героїчно тримають оборону”, – брешуть російські медіа.

Нагадаємо, російські Telegram-канали торік у грудні розповсюджували фейк про те, що “в Україні почали робити тест на відсутність “гена москаля”.