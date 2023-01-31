США планують скасувати надзвичайну ситуацію щодо коронавірусу у травні

Американці запровадили антипандемічні заходи майже три роки тому.

Сполучені Штати 11 травня мають оголосити про скасування надзвичайної ситуації щодо коронавірусу. Про це пише Reuters.

Це станеться майже через три роки після того, як США запровадили широкі пандемічні заходи для стримування поширення хвороби.

У 2020 році тодішній президент Дональд Трамп запровадив національну надзвичайну ситуацію щодо COVID-19 і надзвичайний стан у сфері охорони здоров’я.

Джо Байден неодноразово подовжував заходи, які дозволяють мільйонам американців отримувати безкоштовні тести, вакцини та лікування.

Тепер декларації, термін дії яких закінчується у найближчі місяці, буде знову продовжено до 11 травня, а потім припинено.

“Уряд оплачує вакцини від COVID-19, деякі тести та певні види лікування згідно з декларацією про надзвичайний стан. Коли він закінчиться, ці витрати будуть передані приватному страхуванню та державним планам охорони здоров’я”, – зазначає видання.

Нагадаємо, у США швидко поширюється новий штам ковіду XBB.1.5, 40% випадків захворювання у Сполучених Штатах викликані саме ним.