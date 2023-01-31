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Французький письменник Бернар-Анрі Леві зняв документальний фільм про Україну

Стрічку презентують 24 лютого.

Французький письменник Бернар-Анрі Леві зняв документальний фільм про Україну
Бернар-Анрі Леві
Фото: ЕРА/UPG

Французький письменник Бернар-Анрі Леві презентує документальний фільм про Україну до річниці повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики України.

Леві – друг України, французький філософ, письменник, драматург, політичний журналіст, зазначили у міністерстві.

“До річниці повномасштабного вторгнення Бернар-Анрі Леві приїде до нас, щоб презентувати його новий фільм “Слава Україні”. Чекаємо. Деталі згодом. “Путін сильний лише нашими слабкостями”, – він казав ще під час нашої Революції Гідності. Сьогодні ми сильні як ніколи, тому перемога неминуча», – зазначив Олександр Ткаченко. 

За словами міністра, фільми Леві про складні події та процеси  світові та особистісні, та знімає він найчастіше саме документальні стрічки.

Фото: Мінкультури

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