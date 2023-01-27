Підсвітити тему: одяг у час блекаутів

Як змінилися люди, котрі живуть в українських містах? Якщо запитати про це уважну людину, яка давно не була в Україні і раптом потрапила на центральну вулицю якогось українського міста, вона найперше, мабуть, зауважила б, що всі стали дуже зосередженими і стриманими. Рухи стали більш скупими, а погляди – більш жорсткими, ніж були до війни. Ще, можливо, ця людина помітила б, що одяг став більш практичним: люди буквально готові до всього, а в багатьох і нема аж так багато різного одягу, бо вони живуть не вдома. А ще уважний спостерігач зауважив би дивні брелоки чи то браслетики на багатьох перехожих (переважно на жінках) та зав’язані на бантики стрічки на рукавах пуховиків і курток. Ці брелоки та стрічки – зі світловідбивного матеріалу, їхнє масове розповсюдження – видима ознака життя під час блекауту, спосіб убезпечити себе на неосвітлених вечірніх вулицях українських воєнних міст.

Фото: loom.ua

Цілком імовірно, що більшість із нас замислилася про підвищену небезпеку на дорозі темної пори доби тільки цієї осені-зими. Разом із цими думками постала і проблема світловідбивних елементів на одязі. Але в Європі це питання обговорюють ще з нульових – через збільшення аварій уночі. Загалом усі зійшлися на тому, що кожен учасник дорожнього руху – пішоходи, велосипедисти, водії (коли вони виходять із машин) – перебуваючи на дорозі нічної пори, повинний мати на одязі світловідбивні елементи. Також європейці якось одразу зрозуміли, що примус має стосуватися не самого одягу (він різний, його багато, це абсурдно, люди вільні, демократія тощо), а скоріше аксесуарів та/або спеціальних жилетів.

2008 року у Франції сам Карл Лагерфельд став обличчям соціальної кампанії, що агітувала за носіння таких жилетів. На плакатах уздовж доріг, які зверталися до водіїв, він був зображений у щільному жовтому жилеті зі світловідбивної тканини, вдягненому поверх сорочки з метеликом. Зображення супроводжував текст: «Він жовтий, він потворний, він ні до чого не пасує, але він може зберегти вам життя». Підкреслимо – ця кампанія була направлена перш за все на водіїв, яких заохочували мати такий жилет у машині і вдягати його, коли вони для чогось виходили з машини на дорогу темної пори доби.

Фото: mindbox.com.au

Років за десять подібний досвід спробували запровадити і в нас – звісно, з місцевими нюансами. Кампанія проходила без Лагерфельда, а обмеження стосувалися перш за все пішоходів: саме вони, а не водії, мали подбати про підвищення безпеки на українських дорогах. Утім запровадження не до кінця продуманих законів у нас завжди компенсувалося необов’язковістю виконання. Тому єдині, хто дійсно дотримується правил використання світловідбивних елементів на одязі – це школи, де з 2019 року цю норму ввели для учнів початкових класів.

Утім не Лагерфельдом єдиним. Українська мода, яка існує переважно у вигляді маленьких дропів, теж долучилася до вимушеного тренду. Світловідбивну тему тут потроху згадували ще до війни, а зараз, коли питання стрімко актуалізувалося, з’явилися навіть цілком нові бренди, побудовані на ідеї світловідбивних елементів. Як от svitla.smuha – український бренд світловідбивних аксесуарів. Він пропонує теплу зимову хустку, шалик, накладну кишеню, просто стрічку-браслет і навіть хустинку для собаки – і все зі спеціальної світловідбивної тканини.

Аналогічним шляхом пішов бренд supportbypoustovit, що випустив світловідбивний шалик і додав до свого хіта минулих років – світшота «Лівий Берег Правий Берег» – світловідбивні елементи.

Фото: supportbypoustovit.com худі унісекс з вишивками ЛІВИЙ БЕРЕГ ПРАВИЙ БЕРЕГ та листком каштану

Узагалі здатність світитись у темряві певних тканин або фарб для одягу створює непогані естетичні можливості для творчості – поза межами міркувань безпеки. Так, концептуальні бренди Dis/order (дизайнерка Любов Малікова) і RCR KHOMENKO (дизайнерка Яся Хоменко) пропонують плащі, сукні і світшоти зі світловідбивними паттернами та малюнками. Це зроблено цікаво та стильно, але ж ми розуміємо, що таке рішення є скоріше даниною соціальній акцентуації на питанні безпеки на дорогах, аніж спробою практичного вирішення проблеми, адже ти не будеш весь час носити одну й ту саму сукню: в інстаграмі Ясі Хоменко під фото класного худі питають, чи можна під нього вдягнути пуховик, щоб носити зараз на вулиці.

Фото: instagram.com/rcr_khomenko

Такою самою «соціальною підтримкою» питання можна назвати, наприклад, довгі рукавички або вечірній клатч, які пропонують інші українські дизайнери – так само, як і спортивні костюми зі світловідбивними паттернами, і такі самі написи на футболках.

У цілому ситуація виглядає так: світловідбивні жилети визнав огидними навіть Лагерфельд, до того ж вони передбачають наявність машини, в якій лежать, поки не знадобляться – нікому не спадає на думку, що люди можуть ходити в них весь час. Окрема річ зі світловідбивними елементами на одязі, навіть на верхньому, не може бути універсальною, а весь одяг ними не оздобиш.

Отже, залишаються аксесуари. І ось тут, окрім очевидних (хустка, шалик, бананка), є простір для цікавих суто дизайнерських рішень, які зробили б такі аксесуари якомога більш універсальними і дозволили б поєднувати їх з різним одягом. Це навіть тягне на непогану тему для модної індустрії – там, де вона є. Але в нас, скоріше за все, ніхто аж так заморочуватися не буде – і все обмежиться значками, брелоками і стрічками. Адже модна індустрія дуже вразлива в скрутні часи.