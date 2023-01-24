“Молодість” покаже фільм до дня пам’яті жертв Голокосту

Фото: "Молодість"

У київському кінотетарі “Жовтень” 27 січня відбудеться показ кінострічки “Капо” італійського режисера Джилло Понтекорво, приурочений до дня пам’яті жертв Голокосту. Про це повідомила пресслужба Київського міжнародного кінофестивалю “Молодість”.

Фільм “Капо” (1960) розповідає про життя Ніколь, чотирнадцятирічної єврейської дівчинки з Франції, яку разом з батьками відправили до Освенціму. В нацистському концтаборі головна героїня, чию роль зіграла американська акторка Сьюзан Страсберг, живе в страху та перетворюється на Капо - ув’язнену, що наглядає за іншими в’язнями. Після смерті близької людини Капо вирішує разом з іншими полоненими брати участь у плануванні втечі, ставлячи під загрозу власне життя.

Показ стрічки “Капо” розпочне новий сезон "Клубу італійської кінокласики", в межах якого глядачи побачать 10 фільмів від видатних італійських режисерів (Фелліні, Антоніоні, Вісконті та ін.), що були переможцями міжнародних та італійських регіональних кінофестивалів. Показ відбудеться за підтримки Посольства Італійської Республіки в Києві та Італійського інституту культури в Україні, організатор - Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість».

27 січня як Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту проголошено резолюцією Генеральної Асамблеї ООН. Україна приєдналася до відзначення цієї дати у 2012 році.

Нагадаємо, з 27 січня до 19 лютого в Українському домі покажуть костюми до Маланки з фільму “Памфір” Дмитра Сухолиткого-Собчука. На виставці представлять реквізит фільму, більше 40 костюмів та понад 100 обрядових масок.