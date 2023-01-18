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У програмі Берлінале-2023 заявлено вже 5 українських фільмів

Остаточна програма фестивалю буде відома 7 лютого.

У програмі Берлінале-2023 заявлено вже 5 українських фільмів
Фото: berlinale.de

До програми 73-го міжнародного фестивалю Берлінале увійшли 5 українських стрічок. Остаточна програма фестивалю буде відома 7 лютого, тож ще можливі доповнення.

&quot;Ти мене любиш?&quot;
Фото: berlinale.de
"Ти мене любиш?"

Ігровий повнометражний фільм "Ти мене любиш?" Тоні Ноябрьової покажуть у межах конкурсної програми Panorama, де демонструються фільми з усього світу з яскраво вираженим політичним, гендерним або соціальним контекстом. "Ти мене любиш?" — історія дорослішання, яка розгортається напередодні падіння СРСР. 17-річна Кіра стає свідком розлучення батьків, розпаду однієї країни та народження іншої.

«Залізні метелики»
Фото: berlinale.de
«Залізні метелики»

У програмі Panorama Dokumente покажуть документальну стрічку «Залізні метелики» Романа Любого. Фільм досліджує обставини збиття літака MH17, риторику російських пропагандистів навколо цієї події та реакцію світової спільноти на цей злочин. Картина поєднує документальні кадри з сучасним театром та анімацією.

«Ми не згаснемо»
Фото: berlinale.de
«Ми не згаснемо»

Документальний фільм Аліси Коваленко «Ми не згаснемо» відібрали до конкурсу Berlinale Generation, який традиційно присвячений стрічкам про дітей та підлітків. «Ми не згаснемо» оповідає історію дорослішання підлітків на сході України на тлі війни та надзвичайної подорожі до вершин Гімалайських гір.

«Прокидаючись у тиші»
Фото: berlinale.de
«Прокидаючись у тиші»

У програмі Generation Kplus (секція для дітей та підлітків, що презентує актуальні стрічки) покажуть документальний короткометражний українсько-німецький фільм «Прокидаючись у тиші» Міли Жлуктенко і Даніеля Асаді Фаезі. Стрічка розповідає про українських дітей-біженців, що знайшли прихисток у колишній німецькій казармі. У своїх іграх діти відкривають військові символи з минулого та пов’язують їх зі своїм досвідом. 

&quot;Це побачення&quot;
Фото: berlinale.de
"Це побачення"

Ігрова короткометражна стрічка "Це побачення" Надії Парфан увійшла до конкурсної програми Berlinale Shorts. Це історія про столицю країни, в якій триває повномасштабна війна, але не припиняється життя у всіх його проявах.

Берлінале є кинофестивалем класу А, одним з найстаріших і найбільших кінофестивалів у світі. Щорічно до програми входить близько 400 фільмів, а покази відвідує понад 200 тисяч глядачів та численні зірки.

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