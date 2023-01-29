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Помер Дмитро Павличко

Дмитру Васильовичу було 94 роки.

Помер Дмитро Павличко
Фото: Макс Требухов

Пішов з життя український поет-шістдесятник, перекладач, критик, публіцист Дмитро Павличко.

Про це повідомив у Facebook голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський.

"Сьогодні ввечері помер Дмитро Павличко. Мені щойно про це повідомив Богдан Горинь з посиланням на доньку письменника. Світла пам'ять і Царство небесне, шановний і дорогий Дмитре Васильовичу", – йдеться у повідомленні.

 

Дмитро Павличко – поет, перекладач, літературний критик, публіцист, шістдесятник, громадсько-політичний діяч, у 2004 році йому присвоєно звання Героя України. Кавалер ордена князя Ярослава Мудрого IV, V ступеня (1999, 2009), ордена "За заслуги" III ступеня (1997), ордена Свободи (2015), лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка (1977). У 1990-1994, 1998-1999, а також у 2005-2006 роках був народним депутатом України. 

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