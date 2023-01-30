Іран і Росія об’єднали банківські системи через відключення від SWIFT, – Reuters

Глава центрального банку Ірану заявив про те, що “фінансовий зв’язок між Іраном і світом відновлюється”.

Іран і Росія об’єднали свої системи міжбанківського зв’язку та переказів, щоб сприяти активізації торгівлі та фінансових операцій, оскільки і Тегеран, і Москва відчувають невдоволення від західних санкцій.

Про це пише Reuters.

Після відновлення санкцій США проти Ірану в 2018 році внаслідок того, що Вашингтон відмовився від ядерної угоди Тегерана зі світовими державами 2015 року, Ісламська Республіка була відключена від бельгійської служби обміну фінансовими повідомленнями SWIFT, яка є ключовою міжнародною банківською точкою доступу.

Подібні обмеження були накладені на деякі російські банки після вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року.

“Іранським банкам більше не потрібно використовувати SWIFT... з російськими банками, які можуть використовуватися для відкриття акредитивів, переказів або гарантій”, – сказав інформаційному агентству Fars заступник голови Центрального банку Ірану Мохсен Карімі.

У той час як Центральний банк Росії відмовився коментувати угоду, підписану в неділю, Карімі сказав, що “близько 700 російських банків і 106 неросійських банків з 13 різних країн будуть підключені до цієї системи”, не уточнюючи назв іноземних банків.

Голова Центрального банку Ірану Мохаммад Фарзін привітав цей крок. “Фінансовий канал між Іраном і світом відновлюється”, – написав він у Twitter.

З початку війни в Україні Тегеран і Москва намагалися налагодити тісні двосторонні зв’язки, оскільки обидві країни намагалися побудувати нові економічні та дипломатичні партнерства з іншими країнами.

Нагадаємо, Росія стала найбільшим інвестором Ірану, обійшовши Китай. Іран і Росія значно зміцнили зв’язки після вторгнення Москви в Україну наприкінці лютого минулого року. Тегеран постачає росіянам ударні безпілотники, якими вони бʼють по цивільній інфраструктурі. Росіяни також прагнуть отримати іранські ракети.