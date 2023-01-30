Минулого року Україна відкрила 12 нових ринків для експорту продукції тваринництва

У минулому році Україна відкрила 12 нових ринків для експорту продукції сектору тваринництва та отримала 22 міжнародні ветеринарні сертифікати на експорт продуктів українських агрокомпаній.

Про це повідомляє сайт Кабміну з посиланням на Держпродспоживслужбу.

Зазначається, що було погоджено експорт продукції тваринництва до 12 країн світу, а саме:

Албанія – м'ясні напівфабрикати;

Грузія – равлики для споживання людиною;

Домінікана та Кенія – молоко та молочні продукти;

Ізраіль – декоративна прісноводна риба, живі кролики, жувальні предмети для домашніх тварин, свіжі заморожені та оброблені шкіри та шкури;

Канада – м'ясо птиці та продукти з неї;

Північна Македонію – жувальні предмети, консервовані та сирі корми для домашніх тварин;

Сінгапур – корми для свійських тварин;

Сербія – інкубаційні яйця, консервовані та перероблені корми для домашніх тварин;

Туреччина – продукти переробки тваринного білка (не для споживання людиною), рибні продукти;

Пакистан – столові яйця;

Чорногорія – м'ясні напівфабрикати, призначені для споживання людиною, м'ясні продукти, оброблені шлунки, міхури, кишки.

За рік збільшилась кількість підприємств-виробників продуктів тваринного походження, що мають право експорту своєї продукції на територію ЄС – до 432, що на 53 більше, ніж було на початок 2022 року. Для порівняння, за 2021 рік таке право отримали 23 підприємства.

У Держпродспоживслужбі наголошують, що позитивна динаміка у збільшенні кількості українських експортерів на європейський ринок є надзвичайно важливою в умовах отриманого Україною статусу країни – кандидата на вступ до ЄС.

“Робота в цьому напрямку буде продовжуватись постійно і, при виконанні вимог угоди про Асоціацію з ЄС в рамках наших зобов’язань щодо вступу до Євросоюзу, ця цифра буде збільшуватись щодня", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Босфорі російська сторона в СКЦ продовжує блокувати реалізацію "Зернового коридору" та штучно збільшувати чергу з суден. Показник виходу суден з портів в рамках "Зернової ініціативи" впав до критично низького.