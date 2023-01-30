Минулого року Україна відкрила 12 нових ринків для експорту продукції тваринництва

У минулому році Україна відкрила 12 нових ринків для експорту продукції сектору тваринництва та отримала 22 міжнародні ветеринарні сертифікати на експорт продуктів українських агрокомпаній.
Про це повідомляє сайт Кабміну з посиланням на Держпродспоживслужбу.
Зазначається, що було погоджено експорт продукції тваринництва до 12 країн світу, а саме:
- Албанія – м'ясні напівфабрикати;
- Грузія – равлики для споживання людиною;
- Домінікана та Кенія – молоко та молочні продукти;
- Ізраіль – декоративна прісноводна риба, живі кролики, жувальні предмети для домашніх тварин, свіжі заморожені та оброблені шкіри та шкури;
- Канада – м'ясо птиці та продукти з неї;
- Північна Македонію – жувальні предмети, консервовані та сирі корми для домашніх тварин;
- Сінгапур – корми для свійських тварин;
- Сербія – інкубаційні яйця, консервовані та перероблені корми для домашніх тварин;
- Туреччина – продукти переробки тваринного білка (не для споживання людиною), рибні продукти;
- Пакистан – столові яйця;
- Чорногорія – м'ясні напівфабрикати, призначені для споживання людиною, м'ясні продукти, оброблені шлунки, міхури, кишки.
За рік збільшилась кількість підприємств-виробників продуктів тваринного походження, що мають право експорту своєї продукції на територію ЄС – до 432, що на 53 більше, ніж було на початок 2022 року. Для порівняння, за 2021 рік таке право отримали 23 підприємства.
У Держпродспоживслужбі наголошують, що позитивна динаміка у збільшенні кількості українських експортерів на європейський ринок є надзвичайно важливою в умовах отриманого Україною статусу країни – кандидата на вступ до ЄС.
“Робота в цьому напрямку буде продовжуватись постійно і, при виконанні вимог угоди про Асоціацію з ЄС в рамках наших зобов’язань щодо вступу до Євросоюзу, ця цифра буде збільшуватись щодня", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Босфорі російська сторона в СКЦ продовжує блокувати реалізацію "Зернового коридору" та штучно збільшувати чергу з суден. Показник виходу суден з портів в рамках "Зернової ініціативи" впав до критично низького.