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Минулого року Україна відкрила 12 нових ринків для експорту продукції тваринництва

432 українських виробники продукції тваринного походження мають право експортувати свою продукцію до ЄС.

Минулого року Україна відкрила 12 нових ринків для експорту продукції тваринництва
Фото: agroday.com.ua

У минулому році Україна відкрила 12 нових ринків для експорту продукції сектору тваринництва та отримала 22 міжнародні ветеринарні сертифікати на експорт продуктів українських агрокомпаній.

Про це повідомляє сайт Кабміну з посиланням на Держпродспоживслужбу.

Зазначається, що було погоджено експорт продукції тваринництва до 12 країн світу, а саме:

  • Албанія – м'ясні напівфабрикати;
  • Грузія – равлики для споживання людиною;
  • Домінікана та Кенія – молоко та молочні продукти;
  • Ізраіль – декоративна прісноводна риба, живі кролики, жувальні предмети для домашніх тварин, свіжі заморожені та оброблені шкіри та шкури;
  • Канада – м'ясо птиці та продукти з неї;
  • Північна Македонію – жувальні предмети, консервовані та сирі корми для домашніх тварин;
  • Сінгапур – корми для свійських тварин;
  • Сербія – інкубаційні яйця, консервовані та перероблені корми для домашніх тварин;
  • Туреччина – продукти переробки тваринного білка (не для споживання людиною), рибні продукти;
  • Пакистан – столові яйця;
  • Чорногорія – м'ясні напівфабрикати, призначені для споживання людиною, м'ясні продукти, оброблені шлунки, міхури, кишки.

За рік збільшилась кількість підприємств-виробників продуктів тваринного походження, що мають право експорту своєї продукції на територію ЄС – до 432, що на 53 більше, ніж було на початок 2022 року. Для порівняння, за 2021 рік таке право отримали 23 підприємства.

У Держпродспоживслужбі наголошують, що позитивна динаміка у збільшенні кількості українських експортерів на європейський ринок є надзвичайно важливою в умовах отриманого Україною статусу країни – кандидата на вступ до ЄС.

“Робота в цьому напрямку буде продовжуватись постійно і, при виконанні вимог угоди про Асоціацію з ЄС в рамках наших зобов’язань щодо вступу до Євросоюзу, ця цифра буде збільшуватись щодня", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Босфорі російська сторона в СКЦ продовжує блокувати реалізацію "Зернового коридору" та штучно збільшувати чергу з суден. Показник виходу суден з портів в рамках "Зернової ініціативи" впав до критично низького.

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