Унаслідок ворожих обстрілів прикордоння Харківщини є загиблі і поранені

Минулої доби російські окупанти обстрілювали Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілечу, Дворічну та інші прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів Харківської області.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Внаслідок обстрілів Вовчанська загинув 62-річний цивільний чоловік. Жінка 83 років отримала поранення. Госпіталізована в стані середньої тяжкості. У місті пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, об'єкти промисловості, будівля районного відділу Нацполіції”, – написав він.

У Куп'янську внаслідок ворожих обстрілів зруйновано об'єкт транспортної інфраструктури та пошкоджено приватні житлові будинки.

На лінії зіткнення тривають бойові дії. Українські військові тримають свої позиції, завдаючи ворогу відчутних втрат.

Нагадаємо, за добу 28 січня окупанти обстрілювали населені пункти Куп'янського, Харківського, Богодухівського та Чугуївського районів Харківської області.