Нам треба 10 000 дронів на місяць!
Нам треба 10 000 дронів на місяць!
Євгенія Закревська: "Як жінці мені на фронті не вистачає снарядів"
Євгенія Закревська: "Як жінці мені на фронті не вистачає снарядів"
Голову Луганської ОВА Гайдая можуть призначити послом до Казахстану. На його місце розглядається кандидатура нардепа від СН
Голову Луганської ОВА Гайдая можуть призначити послом до Казахстану. На його місце розглядається кандидатура нардепа від СН
У Києві судитимуть керівника фірми, який присвоїв 13 млн на постачанні рентгенапаратів під час ковіду
У Києві судитимуть керівника фірми, який присвоїв 13 млн на постачанні рентгенапаратів під час ковіду
НАЗК і ДБР витратили великі кошти, щоб судити мера, який вивіз дружину і дітей з-під обстрілів, - Садовий у суді по Атрошенку
НАЗК і ДБР витратили великі кошти, щоб судити мера, який вивіз дружину і дітей з-під обстрілів, - Садовий у суді по Атрошенку
Головою Дніпропетровської ОВА може стати заступник Резніченка, – джерела
Головою Дніпропетровської ОВА може стати заступник Резніченка, – джерела
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Ракетна атака на Харків: повністю зруйнований поверх будинку, є поранені (оновлено)
Ракетна атака на Харків: повністю зруйнований поверх будинку, є поранені (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок ворожих обстрілів прикордоння Харківщини є загиблі і поранені

Пошкоджені будинки, підприємства, об’єкт транспортної інфраструктури і райвідділ поліції.

Унаслідок ворожих обстрілів прикордоння Харківщини є загиблі і поранені
Фото: Телеграм-канал Олега Синєгубова

Минулої доби російські окупанти обстрілювали Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілечу, Дворічну та інші прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів Харківської області.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Внаслідок обстрілів Вовчанська загинув 62-річний цивільний чоловік. Жінка 83 років отримала поранення. Госпіталізована в стані середньої тяжкості. У місті пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, об'єкти промисловості, будівля районного відділу Нацполіції”, – написав він.

У Куп'янську внаслідок ворожих обстрілів зруйновано об'єкт транспортної інфраструктури та пошкоджено приватні житлові будинки.

На лінії зіткнення тривають бойові дії. Українські військові тримають свої позиції, завдаючи ворогу відчутних втрат.

 

Нагадаємо, за добу 28 січня окупанти обстрілювали населені пункти Куп'янського, Харківського, Богодухівського та Чугуївського районів Харківської області.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також