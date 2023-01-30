​Унаслідок обстрілу Вовчанська на Харківщині загинув чоловік

Сьогодні близько 10:20 ранку російські військові обстріляли місто Вовчанськ Чугуївського району Харківської області.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Унаслідок обстрілу загинув чоловік 62 років. Крім того, жінка 85 років отримала поранення. Зараз медики надають їй необхідну допомогу”, – поінформував він.

Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, 29 січня близько 23:00 російські військові почали обстріл Харкова і Харківської області. Унаслідок ракетної атаки зруйнований поверх одного з під’їздів будинку у Харкові. Одна людина загинула, троє отримали поранення.