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​Унаслідок обстрілу Вовчанська на Харківщині загинув чоловік

Поранення отримала жінка похилого віку.

​Унаслідок обстрілу Вовчанська на Харківщині загинув чоловік
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Сьогодні близько 10:20 ранку російські військові  обстріляли місто Вовчанськ Чугуївського району Харківської області.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Унаслідок обстрілу загинув чоловік 62 років. Крім того, жінка 85 років отримала поранення. Зараз медики надають їй необхідну допомогу”, – поінформував він.

Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

 

Нагадаємо, 29 січня близько 23:00 російські військові почали обстріл Харкова і Харківської області. Унаслідок ракетної атаки зруйнований поверх одного з під’їздів будинку у Харкові. Одна людина загинула, троє отримали поранення. 

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