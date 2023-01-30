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​На Київщині чоловік вкрав у сусіда генератор і сховав його в лісі

Поліція закликає громадян берегти своє майно, бо через відключення електроенергії крадіжки генераторів стали розповсюдженим видом злочинів.

​На Київщині чоловік вкрав у сусіда генератор і сховав його в лісі
генератор
Фото: Нацполіція

Поліція Київщини викрила чоловіка, який вкрав генератор.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції області.

Днями до правоохоронців звернувся 34-річний потерпілий та повідомив про крадіжку генератора з прибудинкової території в селі Гора.

За допомогою камер відеоспостереження було встановлено крадія. Ним виявився 41-річний місцевий мешканець, який викрав генератор і сховав його в лісі.

За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, слідчі розпочали досудове розслідування [ч. 4 ст. 185 ККУ]. Крадію загрожує до 8 років ув'язнення.

Поліція Київщини закликає громадян берегти своє майно та бути обачними, адже у зв'язку з відключенням електроенергії крадіжки генераторів стали розповсюдженим видом злочинів.

Нагадаємо, в Києві судитимуть чоловіка, який крав камери відеоспостереження і продавав їх на ринку.

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