​На Київщині чоловік вкрав у сусіда генератор і сховав його в лісі

Поліція Київщини викрила чоловіка, який вкрав генератор.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції області.
Днями до правоохоронців звернувся 34-річний потерпілий та повідомив про крадіжку генератора з прибудинкової території в селі Гора.
За допомогою камер відеоспостереження було встановлено крадія. Ним виявився 41-річний місцевий мешканець, який викрав генератор і сховав його в лісі.
За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, слідчі розпочали досудове розслідування [ч. 4 ст. 185 ККУ]. Крадію загрожує до 8 років ув'язнення.
Поліція Київщини закликає громадян берегти своє майно та бути обачними, адже у зв'язку з відключенням електроенергії крадіжки генераторів стали розповсюдженим видом злочинів.
Нагадаємо, в Києві судитимуть чоловіка, який крав камери відеоспостереження і продавав їх на ринку.