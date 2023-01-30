​На Київщині чоловік вкрав у сусіда генератор і сховав його в лісі

Поліція закликає громадян берегти своє майно, бо через відключення електроенергії крадіжки генераторів стали розповсюдженим видом злочинів.

Поліція Київщини викрила чоловіка, який вкрав генератор.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції області.

Днями до правоохоронців звернувся 34-річний потерпілий та повідомив про крадіжку генератора з прибудинкової території в селі Гора.

За допомогою камер відеоспостереження було встановлено крадія. Ним виявився 41-річний місцевий мешканець, який викрав генератор і сховав його в лісі.

За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, слідчі розпочали досудове розслідування [ч. 4 ст. 185 ККУ]. Крадію загрожує до 8 років ув'язнення.

Поліція Київщини закликає громадян берегти своє майно та бути обачними, адже у зв'язку з відключенням електроенергії крадіжки генераторів стали розповсюдженим видом злочинів.

Нагадаємо, в Києві судитимуть чоловіка, який крав камери відеоспостереження і продавав їх на ринку.