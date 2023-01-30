Шольц вважає, що обговорення надання Україні винищувачів "не допоможе" у війні проти Росії

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що обговорення можливості надання Україні винищувачів "не допоможе" країні у боротьбі проти Росії. Про це він сказав журналістам під час поїздки до Сантьяго, Чилі, пише Bloomberg.

"Дивно, що ці дебати відбуваються", – сказав він.

Канцлер припустив, що причиною цих розмові може бути внутрішня політика після того, як у неділю Саскія Ескен, співлідерка його Соціал-демократичної партії, залишила відкритим двері для надання літака в інтерв’ю німецькій телекомпанії ARD.

Раніше Шольц говорив, що Німеччина відмовилась передавати винищувачі, аби не "підвищувати ставки, бо Берлін бажає уникнути можливої ескалації між НАТО та Росією".