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Шольц вважає, що обговорення надання Україні винищувачів "не допоможе" у війні проти Росії

Канцлеру Німеччини дивно, що ці дебати відбуваються. 

Шольц вважає, що обговорення надання Україні винищувачів "не допоможе" у війні проти Росії
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що обговорення можливості надання Україні винищувачів "не допоможе" країні у боротьбі проти Росії. Про це він сказав журналістам під час поїздки до Сантьяго, Чилі, пише Bloomberg

"Дивно, що ці дебати відбуваються", – сказав він. 

Канцлер припустив, що причиною цих розмові може бути внутрішня політика після того, як у неділю Саскія Ескен, співлідерка його Соціал-демократичної партії, залишила відкритим двері для надання літака в інтерв’ю німецькій телекомпанії ARD.

Раніше Шольц говорив, що Німеччина відмовилась передавати винищувачі, аби не "підвищувати ставки, бо Берлін бажає уникнути можливої ескалації між НАТО та Росією".

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