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Росія тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі 11 кораблів, серед яких три носії "Калібрів"

В Азовському морі ворог тримає два кораблі, у Середземному - 10.

Росія тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі 11 кораблів, серед яких три носії "Калібрів"
Ракета "Калібр" (ілюстративне фото)
Фото: Міноборони РФ

Станом на 30 січня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 11 російських кораблів, серед яких три носії крилатих ракет "Калібр". Загальний залп складає близько 20 ракет.

Про це повідомляє Генеральниий штаб Збройних сил України.

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі.

У Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них п'ять носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 72 ракети.

"За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 17 суден, з них 3 судна рухалось з протоки Босфор; до Чорного моря – 39 суден, з них 10 суден продовжило рух у напрямку протоки Босфор", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі також наголосили, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Фото: Генштаб

Нагадаємо, раніше речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що інтервали між російськими ракетними атаками збільшуються, бо темпи виробництва ракет в РФ не встигають за їх використанням.

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