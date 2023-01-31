​Росія тримає у Чорному морі 12 кораблів, серед них – три носії “Калібрів”

У вівторок, 31 січня, у Чорному морі на бойовому чергуванні Росія тримає 12 кораблів, серед яких три носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом близько 20 ракет.

Про це повідомили у Facebook Військово-морські сили ЗСУ.

Зазначається, що в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні один корабель.

У Середземному морі перебувають 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр" загальним залпом 72 ракети.

Нагадаємо, станом на 30 січня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебували 11 російських кораблів, серед яких три носії крилатих ракет "Калібр".