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​Росія тримає у Чорному морі 12 кораблів, серед них – три носії “Калібрів”

Загальний залп носіїв “Калібрів” – 20 ракет.

​Росія тримає у Чорному морі 12 кораблів, серед них – три носії “Калібрів”
Ракета "Калібр"
Фото: Міноборони РФ

У вівторок, 31 січня, у Чорному морі на бойовому чергуванні Росія тримає 12 кораблів, серед яких три носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом близько 20 ракет.

Про це повідомили у Facebook Військово-морські сили ЗСУ.

Зазначається, що в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні один корабель.

У Середземному морі перебувають 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр" загальним залпом 72 ракети.

 

Нагадаємо, станом на 30 січня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебували 11 російських кораблів, серед яких три носії крилатих ракет "Калібр". 

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