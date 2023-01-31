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​В МЗС України відреагували на заяву президента Хорватії про те, що Крим не буде українським

“Вважаємо неприйнятними висловлювання Зорана Мілановича”.

​В МЗС України відреагували на заяву президента Хорватії про те, що Крим не буде українським
МЗС України
Фото: Вікіпедія

Президент Хорватії поставив під сумнів територіальну цілісність України, заявивши, що окупований Крим ніколи не буде Україною.

Про це заявив у Facebook речник МЗС України Олег Ніколенко.

“Президент Хорватії Зоран Міланович вважає, що Крим більше ніколи не буде Україною. Він також застеріг від протистояння Росії, яка має ядерну зброю. Цікаво, чи зміг би Зоран Міланович стати президентом своєї країни із такою риторикою в 1990-х роках, коли Хорватія боролась за збереження своєї державності? Чи погодилися б його виборці закрити очі на окупацію частини території їхньої країни? Сумніваюся”, – йдеться у повідомленні.

Речник МЗС нагадав, що “через зовнішню агресію Хорватія могла втратити третину своїх земель. Однак завдяки героїчній боротьбі хорвати змогли захистити незалежність своєї держави”.

 

“Ми вважаємо неприйнятними висловлювання президента Хорватії, який фактично поставив під сумнів територіальну цілісність України. Натомість ми високо цінуємо та дякуємо уряду Хорватії і хорватському народу за непохитну підтримку українців в боротьбі проти агресії Росії”, – наголосили в Міністерстві закордонних справ.

Нагадаємо, президент Хорватії Зоран Міланович заявив, що “анексований у 2014 році Крим уже ніколи не буде територією України”, а прибуття німецьких танків в Україну лише зблизить Росію з Китаєм.

 

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