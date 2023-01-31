Заборона на виїзд депутаткам і чиновницям: pro et contra

Постанова Кабміну про заборону виїзду з України посадовцям і депутатам без офіційного відрядження викликала неоднозначні оцінки. На думку декотрих народних депутатів, обмеження може призвести до масового складання мандатів на місяцях і колапсу самоврядування, де більшість депутатів – жінки. Чимало з них вивезли своїх дітей, а тому періодично їздили до родин за кордон.Тож профільний Комітет з питань місцевого самоврядування вже звернувся до КМУ з проханням терміново переглянути рішення.

Фото: president.gov.ua

Заборона від президента та постанова Кабміну

23 січня президент Володимир Зеленський видав указ, яким заборонив чиновникам і депутатам виїздити з України без підтвердження офіційного відрядження. Заборона ударила передовсім по чиновницях і депутатках усіх рівнів – адже чоловіки і до цього не могли залишати країну через воєнний стан.

Рішення президента, вочевидь, зумовили кілька гучних скандалів, пов’язаних з відпочинком чиновників і депутатів під час війни. Зокрема, заступник генпрокурора Олексій Симоненко з'їздив до сонячної Іспанії на новорічні свята; своєю відпусткою в Парижі також похизувалася пресофіцерка Південного регіонального управління Держприкордонслужби Іванна Плантовська. А вишенькою на торті став візит у Таїланд нардепа президентської фракції Миколи Тищенка. До слова, він поїхав у Південно-Східну Азію відразу після появи указу президента, яким Зеленський доручив уряду підготувати постанову про заборону виїзду.

Фото: соцмережі

Кабмін уточнив категорії, яким, незалежно від статі, заборонено виїжджати за межі України без довідок про відрядження:

– члени Кабміну, перші заступники та заступники міністрів, держсекретар КМУ, його перший заступник і заступники, державні секретарі міністерств;

– керівники центральних органів виконавчої влади, їхні перші заступники та заступники;

– керівник апарату Верховної Ради, його перший заступник і заступники, народні депутати, уповноважений Верховної Ради з прав людини та його представники;

– керівник Офісу Президента та його заступники, керівники інших допоміжних органів і служб, утворених президентом, і їхні заступники;

– голова СБУ, його перший заступник і заступники;

– голова та члени Нацради з питань телебачення і радіомовлення, голова та члени Рахункової палати, голова та члени ЦВК, голови та члени інших державних колегіальних органів;

– секретар РНБО, його перший заступник і заступники;

– голова Нацбанку, його перший заступник і заступники;

– постійний представник президента в Криму та його заступники, голови місцевих держадміністрацій, їхні перші заступники та заступники;

– судді Конституційного Суду, судді, прокурори, керівники інших державних органів і їхні заступники;

– депутати місцевих рад, а також керівники структурних підрозділів державних органів та органів місцевого самоврядування і працівники, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, керівники державних підприємств і їхні заступники.

Фото: dpsu.gov.ua

Важливо, що держпосадовці зможуть виїжджати за кордон, якщо вони є одиноким батьком чи матір'ю дитини/дітей до 18 років і їдуть за межі України відвідати їх. Проте для цього потрібні відповідні підтверджувальні документи. Аналогічно держслужбовців можуть випускати для лікування за наявності листа від МОЗ з переліком осіб, яких лікарні за кордоном можуть прийняти для лікування. Плюс дозвіл на виїзд може дати голова Державної прикордонної служби в разі смерті за кордоном когось з близьких родичів.

Загроза місцевому самоврядуванню?

Найбільш дискусійним у постанові Кабміну є саме останній пункт – про депутатів місцевих рад і співробітників органів місцевого самоврядування. Під заборону потраплять десятки тисяч осіб. З цією метою Кабмін доручив органам влади та місцевого самоврядування подати в Держприкордонслужбу списки всіх співробітників.

За даними ЦВК, станом на 2020 рік депутатками рад різних рівнів були 15 633 жінки. З них 9,5 тисяч – це сільські і селищні депутатки, нагадала представниця фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко.

«Це популістське рішення Зеленського, РНБО й уряду, яке подобається народу, має ознаки дискримінаційності для тисяч українок і їхніх дітей», – написала вона.

Фото: facebook/Iryna Gerashchenko Ірина Геращенко

Депутатка наголосила, що мова йде і про жінок з Херсонщини, Луганщини, Донеччини, Запорізької області, які найбільше постраждали і страждають зараз від бойових дій. У багатьох діти вимушені перебувати за межами країни.

«Спочатку влада закликала всіх, хто може, виїхати на зиму з дітьми, тепер – без виїзду. Я звертала увагу на це безумство тих, хто на РНБО і в уряді голосував за це. В умовах війни важливо зберегти психічне здоров’я жінок і дітей, допомогти поєднати материнство і роботу, дозволити мамам самим визначати, як краще для дитини. Усе це закінчиться грандіозним скандалом. Усякі Колі як їздили, так і будуть їздити, вони й не повернулися з Таїланду, – зазначила Ірина Геращенко. – А от багато жінок-держслужбовиць чи депутаток місцевих рад, які сумлінно виконували свої обов’язки, а ще волонтерили, допомагали фронту, поєднуючи це з тим, що могли провідати дитину, тепер подадуть заяву на звільнення».

Голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко також заявила LB.ua, що таке рішення на місцевому рівні може мати негативні наслідки.

Фото: Сергій Козлов/KHARKIV Today Тетяна Єгорова-Луценко

«Я повністю погоджуюся з президентом і Кабміном, що заборона має стосуватися в першу чергу керівників, включаючи рівень місцевого самоврядування. Я жінка з двома неповнолітніми дітьми, заборона мене торкнеться. Однак я розумію, що керівники мають бути на місцях, – розповіла вона. – Утім усі інші депутатки занепокоєні. Вони мають отримати від уряду більш конкретне роз’яснення, оскільки наразі воно розмите. І це вже спричинило паніку. Мені телефонували декілька депутаток і попросили юридичне роз’яснення, оскільки мають неповнолітніх дітей, які за межами України. Материнський інстинкт найсильніший. Плюс не в усіх за межами країни діти, у когось – це мати, тому треба розширити постанову та уточнити її. Бо ж у протилежному разі будуть складати повноваження, а ми не зможемо приймати рішення, бо депутаток насправді більшість».

У Верховній Раді сподіваються на швидку роботу над помилками в уряді

Народна депутатка з фракції "Європейська солідарність" Марія Іонова в коментарі LB.ua додала, що не лише постанова Кабміну, а й сам указ президента «є диким популізмом і порушенням прав людини». Бо вони порушують норми Конституції про повноваження нардепів і закон про статус народного депутата.

За її словами, депутатки Верховної Ради не обговорюють між собою планів про складання мандатів: «Я таких прикладів не знаю. Але ж і зараз народний депутат може виїжджати за кордон лише з метою відрядження… Зрозуміло, що це рішення було емоційним у першу чергу до своїх народних депутатів, зі «Слуги народу», які постійно їздили. Однак алгоритм – антиконституційний, бо порушує чинні законодавчі норми… Ми розуміємо, що це рішення популярне в суспільстві, але має серйозну загрозу для місцевого самоврядування».

Фото: eurosolidarity.org Марія Іонова

Вона підкреслила, що на місцевому рівні — «справжній ґвалт»: «До нас уже надходять звернення та сигнали від жінок-депутаток місцевого рівня. Які мають представницькі функції, не отримують за це грошей, волонтерять не просто гуманітаркою, а тепер не будуть мати змоги це робити, бо треба окремі дозволи на відрядження, листи з МОЗ, довідки, коли сама процедура взагалі незрозуміла. Як їм з представницьким мандатом оформлювати ці самі відрядження? Вони будуть просто складати мандати, а місцеві ради різних рівнів втратять повноважність».

Нардеп фракції «Слуга народу» і член Комітету ВРУ з питань державної влади та місцевого самоврядування Віталій Безгін у спілкуванні з LB.ua зазначив, що постанова Кабміну не відповідає указу президента.

«У рішенні РНБО та указі не було нічого, що стосується депутатів місцевих рад. А уряд не лише поширив заборону на депутатів місцевих рад, а й розширив заборону на депутатів-жінок! І виписав це так, що взагалі важко щось зрозуміти. Норма, яка виписує умови перетину кордону жінками-депутатами місцевих рад, у рішенні КМУ прописана нечітко, – переконаний він. – Незрозуміло, чи достатньо бути жінкою, щоб виїжджати за кордон без відрядження? Чи для цього має бути умова про відвідини дітей до 18 років чи для їхнього супроводу? Незрозуміло також, як прикордонники будуть їх перевіряти? Бо ж у нас десятки тисяч місцевих депутатів. Чи справді в них є неповнолітні діти та вони виїхали? Чи ні».

Віталій Безгін не виключає, що рішення уряду просто паралізує роботу Прикордонної служби – «якщо на кожну жінку для перевірки у списках будуть витрачати хоча б по пів години».

Фото: надано Віталієм Безгіним Віталій Безгін

Нардеп також припустив, що заборона може призвести до тенденції складання мандатів депутатками.

«Сподіваюся, що буде оперативна та адекватна реакція для уточнення постанови. Бо жінок-депутаток у сільських радах реально більшість. І це насправді загроза не лише місцевому самоврядуванню, а сталості функціонування держави, – заявив він. – Сподіваюся, що переможе здоровий глузд. Бо інакше буде навала зі складання повноважень на місцях. Заборона на виїзд для топпосадовців уряду чи депутатів парламенту – це правильно, однак те саме для жінки-депутата з сільської ради з населенням 3 тисячі – це сюр».