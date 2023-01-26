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"Слуга народу" скликає термінове засідання для виключення Тищенка з фракції

"Впевнений, нікому не потрібно пояснювати, за що", - зазначив Арахамія.

"Слуга народу" скликає термінове засідання для виключення Тищенка з фракції
Микола Тищенко
Фото: соцмережі

Народного депутата Миколу Тищенка буде звільнено з посади заступника голови фракції "Слуга Народу". Засідання фракції відбудеться найближчим часом.

Про це повідомила речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук із посиланням на голову фракції Давида Арахамію.

"Бачу, що не всі розуміють, чим повинні займатися народні депутати під час війни. Тому готуємо низку кадрових рішень: з звільнення Миколи Тищенка з посади заступника голови фракції «Слуга Народу»; скликаємо термінове засідання, щоб виключити його зі складу нашої фракції; звертаюся до Олени Шуляк з проханням виключити його з партії «Слуга Народу»", - написав Арахамія в Telegram.

"Впевнений, нікому не потрібно пояснювати, за що. Сподіваюся, після цього до всіх остаточно дійде, у чому полягає робота депутата воюючої країни", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Тищенко організовує у Таїланді зустріч із представниками української громади. Про це повідомили в українському посольстві. Зустріч була анонсована трохи більше ніж за добу від запланованої дати.

У липні минулого року очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк своїм розпорядженням достроково припинила повноваження Тищенка як очільника Закарпатської обласної організації партії.

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