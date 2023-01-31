Голова Деснянського району Києва відкрив найбільший Пункт Незламності в Україні

На початку 2023 року голова Деснянської районної у місті Києві державної адміністрації Дмитро Ратніков відкрив найбільший Пункт Незламності в Україні. Повністю автономне Містечко Незламності, що вражає не лише своїм масштабом, але й мультифункціональністю розпочало роботу на території столичного маркет-моллу «Даринок». Керівник Деснянського району столиці подякував представникам соціально відповідального бізнесу та керівництву маркет-моллу «Даринок», зокрема, Андрію Федорову (CEO City Capital Group) за участь у реалізації президентського проєкту з відкриття Пунктів Незламності, які покликані стати осередками комфорту та безпеки під час тривалого відключення електроенергії.

Простір охоплює 68 000 м2, тут облаштовані місця для роботи, навчання або відпочинку зі стабільним доступом до Інтернет-зв’язку, який забезпечується мережею з 7 терміналів Starlink. Для всіх охочих передбачені зручні пуфи та місця для підзарядки гаджетів, доступ до телебачення, зона для гри у настільний теніс, наявна у достатній кількості гаряча та холодна питна вода, медпункт та дві працюючі аптеки. Для наймолодших відвідувачів забезпечили ігрову зону на 2 000 м2, окрему кімнату для матері та дитини із необхідними гігієнічними засобами, сповивальною дошкою і дитячими стільчиками для годування. Окрім того, вбиральні на території «Даринку» облаштовані пеленаторами.

У такому Містечку завжди буде тепло та світло, наявність якого забезпечуватимуть генератори сукупною потужністю 2 МВт. Для відвідувачів працюють продуктові крамниці, магазини одягу й електроніки, перукарня, кав’ярні та фуд-корт. Безпеку простору постійно контролюють представники охорони, також тут існує простора pet-friendly територія на 5 000 м2 для вигулу чотирилапих відвідувачів.

Серед нещодавніх відвідувачів Містечка – начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, який вже відзначив якісний рівень облаштування найбільшого Пункту Незламності в Україні, що став надзвичайно комфортною територією стабільності, турботи та єдності для українців. Зі слів, Дмитра Ратнікова цей проєкт реалізований також і з урахуванням потреб післявоєнного часу, як аналог коворкінгу.

Загалом, у Деснянському районі міста Києва вже функціонує 80 і планується відкриття близько 100 Пунктів Незламності, а у перспективі найбільший район столиці готується до запуску чергового масштабного проєкту.