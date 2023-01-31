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Необхідно відкинути “червоні лінії” і надати Україні винищувачі та ракети, – президент Литви

Гітанас Науседа вважає, що ці “червоні лінії” насправді нав’язує терористична держава Росія.

Необхідно відкинути “червоні лінії” і надати Україні винищувачі та ракети, – президент Литви
Фото: Іван Станіславський

Президент Литви Гітанас Науседа наполягає, що країни НАТО повинні припинити проводити червоні лінії та поставити Україні необхідну зброю.

Про це він заявив в інтерв'ю LRT.

“Я бачив багато червоних ліній, які були проведені, і іноді у мене навіть складається враження, що ці червоні лінії проводяться не нами, західними країнами, демократіями, а що це намагається провести терористична держава Росія. Через страх і погрози. І намагається їх нав’язати”, – сказав він у понеділок увечері на телеканалі LRT.

Науседа зазначив, що в Україні вже пройдено ряд “червоних ліній”.

“Я говорю не тільки про танки. Статус кандидата України в ЄС колись був табу, червоною лінією теж. Я це добре пам'ятаю. Навіть коли, скажімо, почалася війна, Німеччина спочатку категорично заявила, що надсилатиме лише бронежилети, шоломи та інше, але не зброю. Але й ця червона лінія пройдена досить давно”, – сказав президент.

“Цей Рубікон пройдено, тому я сподіваюся, що ця червона лінія – якщо вона дійсно існує, а я думаю, що вона існує лише в наших головах – також буде пройдена”, – сказав він, маючи на увазі прохання Києва щодо винищувачів і довгострокових дальність ракет.

“Оскільки винищувачі та ракети великої дальності є важливою військовою допомогою, і на цьому вирішальному етапі війни, де незабаром відбудеться переломний момент, життєво важливо, щоб ми діяли без зволікань”, — сказав Науседа.

Він зауважив, що саме тому ці червоні лінії мають бути перетнуті.

Зазначається, що президент України Володимир Зеленський просить для України більше важкого озброєння від союзників по НАТО, включаючи винищувачі та ракети великої дальності, щоб протистояти вторгненню Росії.

Нагадаємо, нещодавно США відправили в Україну понад 60 БМП Bradley. Це перша партія цих БМП в рамках угоди про військову допомогу США на 2,85 млрд доларів.

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