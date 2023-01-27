Тищенка хочуть усунути з посади заступника Голови транспортного комітету Ради

Депутата Миколу Тищенка хочуть усунути з посади заступника голови комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури.

Відповідну заяву написав депутат від "Слуг народу" Олександр Горенюк.

"Звернувся до голови комітету з проханням про позбавлення пана Тищенка посади «Заступника голови комітету» у зв’язку з його неналежною поведінкою під час правового режиму воєнного стану в Україні, зокрема через виїзд за кордон у порушення рішення РНБО Про деякі питання щодо перетину державного кордону України в умовах воєнного стану”, введене в дію Указом Президента України декілька днів тому",- написав він у фейсбуці і опублікував документ.

Представник Ради в Конституційному суді України, нардеп фракції "Слуга народу" Максим Дирдін в коментарі LB.ua роз’яснив, що на сьогодні це питання (про відкликання Тищенка з посади заступника голови, - ред.) не розглядалося.

За регламентом, рішення про призначення чи відкликання голови або заступників - приймає профільний Комітет з питань регламенту та депутатської етики. А далі ці питання щодо голів та заступників голосує парламент.

"Наразі такого звернення від регламентного комітету щодо перерозподілу складу немає. Тому Регламентний комітет може розглянути це звернення (лист нардепа Олександра Горенюка, - ред.). А далі - Верховна Рада має голосувати в сесійній залі", - пояснив Дирдін.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Тищенко організовує у Таїланді зустріч із представниками української громади. Про це повідомили в українському посольстві. Зустріч була анонсована трохи більше ніж за добу від запланованої дати.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук запевнив, що не відправляв Тищенка у відрядження до Таїланду.

"Миколу Тищенка нікуди за кордон не відряджав. Відповідно, і розпорядження на відрядження до Таїланду я, як Голова Верховної Ради України, не підписував", - написав Стефанчук у фейсбуці. А голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував виключення Тищенка з лав фракції.

Учора Тищенка виключили з партії, а сьогодні - з фракції.